Meloni vola dal Cav. tra collezioni di farfalle e promessa di centrodestra unito

(Di mercoledì 4 agosto 2021) L’ultima volta che Silvio Berlusconi e Giorgiasi videro di persona fu a Ravenna. La pandemia era una minaccia esotica, Giuseppe Conte regnava pacioso a Palazzo Chigi e Mario Draghi si godeva i primi mesi lontani dalla Bce. Gennaio 2020: chiusura della campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna. Ieri mattina la “capa” di Fratelli d’Italia èta con un aereo di linea in Sardegna, a Villa Certosa, invitata dal Cav. Tre ore. Un pranzo. E tante rassicurazioni. A propiziare l’incontro è stato Ignazio La Russa, pontiere della tregua frae Berlusconi (e quindi per estensione, forse, anche con Matteo Salvini, ...

Per decenni ha operato in sinergia con i partiti che di volta inrappresentavano la sinistra ... Questa, sull'argomento, la "letterina" della sorella in capo dei Fratelli d'Italia, Giorgia, ...'Io voglio stare in una coalizione in cui non devo guardare agli alleati come se fossero avversari', ha detto. La presidente di FdI avrebbe quindi sollecitato maggiore compattezza della ...La leader di Fratelli d'Italia va a pranzo in Sardegna da Berlusconi: "Esisteranno ancora maggioranze spurie'", le chiede. E lui: "Non marciamo uniti". Quirinale sullo sfondo ...Giorgia Meloni ha accettato l’invito ed è volata in Sardegna per trascorrere un paio d’ore a colloquio con Silvio Berlusconi, accompagnata da Ignazio La Russa. Al termine dell’incontro, entrambe le pa ...