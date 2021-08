Messa in Tv oggi domenica 1 agosto 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 1 agosto 2021) Dove guardare la Messa in Tv oggi? Per tutti i fedeli che desiderano seguire la Messa in televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per domenica 1 agosto 2021. Alle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santa Messa dalla Chiesa di San Francesco in Leonessa (Rieti). Alle 12, invece, ci sarà la recita dell’Angelus da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la Messa online tramite Video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) Dove guardare lain Tv? Per tutti i fedeli che desiderano seguire lain televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per. Alle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santadalla Chiesa di San Francesco in Leonessa (Rieti). Alle 12, invece, ci sarà la recita dell’Angelus da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire laonline tramiteplayer ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su ...

Advertising

CorriereCitta : #Messa in Tv oggi domenica #1agosto 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) - aoroaman : RT @RSIonline: #PrimoAgosto: San Nicolao è il patrono della #Svizzera, e in occasione della festa nazionale il Vescovo di Lugano mons. Vale… - LobbaLuisa : RT @Newsinunclick: #RenziFaiSchifo #Renzi è contro il #redditodicittadinanza perché: 'la gente deve tornare a soffrire'. Effettivamente c… - CircusRedTicket : RT @fillequisiffle: Oggi una in fila alla cassa di un negozio mi ha guardato e mi ha detto 'sei altissima, sei gigante' e io invece di sent… - vivodijuvee : RT @toMMilanello: L’hai onorata. Da campione in carica. Da campione quale sei. Da campione che saresti diventato anche oggi se solo non ci… -