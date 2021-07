Vela, Olimpiadi Tokyo: Tita-Banti sempre al comando dei Nacra 17 dopo 9 regate. Si accende il duello per l’oro con la Gran Bretagna (Di sabato 31 luglio 2021) Da +3 a +6. Ruggero Tita e Caterina Banti si confermano al comando della generale nei Nacra 17 e raddoppiano il vantaggio nei confronti dell’equipaggio britannico, avversario principale nella lotta per il titolo olimpico ai Giochi di Tokyo 2021, quando mancano ancora tre regate di flotta da disputare prima della decisiva Medal Race con punteggio raddoppiato. Tita-Banti hanno sofferto in apertura di giornata con vento debole, limitando comunque i danni e strappando un ottavo posto potenzialmente importante in prospettiva (anche se al momento viene scartato ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Da +3 a +6. Ruggeroe Caterinasi confermano aldella generale nei17 e raddoppiano il vantaggio nei confronti dell’equipaggio britannico, avversario principale nella lotta per il titolo olimpico ai Giochi di2021, quando mancano ancora tredi flotta da disputare prima della decisiva Medal Race con punteggio raddoppiato.hanno sofferto in apertura di giornata con vento debole, limitando comunque i danni e strappando un ottavo posto potenzialmente importante in prospettiva (anche se al momento viene scartato ...

