"Fuori Salvini, dentro il Cav". Enrico Letta, il piano disperato con vista sul Quirinale: chi vuole dopo Mattarella (Di martedì 18 maggio 2021) Se Matteo Salvini non ci fosse, Enrico Letta oggi avrebbe un grosso problema. Il capo della Lega gli serve per evitare il primo ceffone: la nascita di un partito vero a sinistra del Pd. Arrivato lì con l'immagine di abatino democristiano, carico di livore nei confronti di Matteo Renzi (l'esilio parigino non ha lenito i dolori) e in tregua armata con Base riformista, la corrente degli ex renziani Lorenzo Guerini e Luca Lotti, il segretario dei democratici non può permettersi l'apertura di un altro fronte sul lato opposto. La sua prima paura è dover contendere gli elettori a una rediviva sigla rossa guidata da Pier Luigi Bersani, Massimo D'Alema e Roberto Speranza, capace di intercettare i voti di ciò che resta delle Sardine e degli altri movimenti ecologisti, terzomondisti e filo-palestinesi. Con il Pd appiattito su Mario Draghi, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Se Matteonon ci fosse,oggi avrebbe un grosso problema. Il capo della Lega gli serve per evitare il primo ceffone: la nascita di un partito vero a sinistra del Pd. Arrivato lì con l'immagine di abatino democristiano, carico di livore nei confronti di Matteo Renzi (l'esilio parigino non ha lenito i dolori) e in tregua armata con Base riformista, la corrente degli ex renziani Lorenzo Guerini e Luca Lotti, il segretario dei democratici non può permettersi l'apertura di un altro fronte sul lato opposto. La sua prima paura è dover contendere gli elettori a una rediviva sigla rossa guidata da Pier Luigi Bersani, Massimo D'Alema e Roberto Speranza, capace di intercettare i voti di ciò che resta delle Sardine e degli altri movimenti ecologisti, terzomondisti e filo-palestinesi. Con il Pd appiattito su Mario Draghi, il ...

