Vaccini, in Italia utilizzate solo il 57% delle dosi disponibili di Johnson & Johnson (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – In Italia del vaccino monodose di Johnson & Johnson sono state utilizzate solo poco più della metà delle dosi disponibili. Secondo quanto ha riportato il Sole 24 Ore infatti, al momento risultato somministrate 195mila dosi (il 57%) del vaccino Janssen – il nome del vaccino a vettore virale dell'azienda americana – sulle 342.800 consegnate in attesa delle ulteriori 170mila dosi in arrivo oggi all'hub nazionale Vaccini della Difesa. Si tratta della percentuale più bassa tra i quattro Vaccini (Pfizer è al 88%, AstraZeneca all'82%, Moderna al 79%). Una situazione che dovrebbe cambiare con l'avvio della ...

