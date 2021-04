Vaccinazioni Lombardia, domani prenotazioni aperte per la fascia 65 - 69 anni (Di domenica 18 aprile 2021) Continua la rincorsa della Lombardia per recupere il terreno perduto all'inizio sul fronte Vaccinazioni: domani, lunedì 19 aprile, si apre una nuova fase con le prenotazioni che vengono aperte alla ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 aprile 2021) Continua la rincorsa dellaper recupere il terreno perduto all'inizio sul fronte, lunedì 19 aprile, si apre una nuova fase con leche vengonoalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni Lombardia Vaccinazioni Lombardia, domani prenotazioni aperte per la fascia 65 - 69 anni Continua la rincorsa della Lombardia per recupere il terreno perduto all'inizio sul fronte vaccinazioni: domani, lunedì 19 aprile, si apre una nuova fase con le prenotazioni che vengono aperte alla fascia di età 65 - 69 anni. ...

Vaccino Lombardia, da 19 aprile tocca a fascia 65 - 69 anni La Lombardia apre domani, 19 aprile, le vaccinazioni per la fascia 65 - 69 anni. 'Nella fascia 70 - 79 anni abbiamo fatto già 163mila vaccinazioni - ha spiegato Moratti - siamo partiti molto bene e da ...

Vaccinazioni Lombardia, domani prenotazioni aperte per la fascia 65-69 anni IL GIORNO La campagna di Lombardia collaborazione di Giulia Sabella e Federico Marconi immagini di Giovanni De Faveri In questi giorni è partita la campagna vaccinale massiva, il suo successo dipenderà anche dall'andamento delle vaccin ...

Riaprono le scuole in Lombardia: in zona gialla tutte aperte Riaprono le scuole in Lombardia, e con l'entrata ufficiale della regione in zona gialla, riapriranno tutte le scuole di ogni ordine e grado. Dal 26 aprile infatti parte il calendario ufficiale delle r ...

