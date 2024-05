Epicondilite gomito del tennista | cause - sintomi e terapie

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In gergo chiamata “del”, l’consiste in un processo degenerativo a carico dei tendini del. Più correttamente, il suo nome è epicondilalgia laterale, infatti, se fino a qualche tempo fa la sua eziologia veniva considerata di tipo infiammatorio, i recenti studi scientifici hanno dimostrato è causata da una degenerazione tendinea conseguente ad un utilizzo ripetitivo del distretto corporeo alle vibrazioni ripetitive e ai difetti biomeccanici. Si stima che ne soffra l’1-3% della popolazione: l’insorgenza tipica è tra i 30 e i 64 anni, con un picco tra i 45 e i 54. Ne soffrono più o meno in egual misura uomini e donne, e la prevalenza è più elevata tra gli atleti (specie tra quelli non professionisti, per via di una tecnica non sempre eccellente e di una preparazione non adeguata) ed in ...