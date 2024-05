Benevento - Teatro Mulino Pacifico | il 10 maggio l’ultimo appuntamento della rassegna Obiettivo T

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 10, alle ore 20.30, tornerà ad aprirsi il sipario alperdi “T”, storica stagione teatrale promossa dalla Solot Compagnia Stabile di, con il coordinamento artistico di Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia, giunta quest’anno alla sua trentesima edizione. Lasi conclude per quest’anno con “La vita è anche un’altra cosa”, una produzioneSegreto nata dai testi di Alois Hotschnig, Eva Menasse e Kathrin Röggla, che vede in scena Antonella Ippolito, Gea Martire, Francesca Morgante e Piera Russo dirette da Nadia Baldi. Così la stessa Baldi presenta lo spettacolo: “I Racconti anche in questa circostanza ...