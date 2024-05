(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il gioco è sempre lo stesso: scaricare la responsabilità su qualcun altro. E sulil ministro dell’Economia, Giancarlo, non perde occasione per farlo. Anche con paragoni quantomeno avventati, come dimostrano le parole pronunciate oggi dache arriva a paragonare il bonus edilizio e i suoi effetti sui conti a unadi ben altro tipo, quella del crollo della diga del. Per il ministro dell’Economia quella delè stata una valanga che era impossibile fermare, a suo giudizio proprio come quella del. Con una differenza che forse, anche per rispetto delle vittime,sarebbe bene ricordare: in quell’occasione persero la vita più di 1.900 persone. Con il, al ...

«Gli emendamenti parlamentari di ampliamento delle deroghe non saranno presi in considerazione», ha aggiunto il ministro dell’Economia

spalmare in dieci anni i crediti del Superbonus sarà un obbligo. E non ci sarà più spazio per gli emendamenti sulle deroghe: non verranno presi in considerazione. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti lo ha detto dopo aver partecipato ai ...

Superbonus, il solito scaricabarile di Giorgetti: stavolta per giustificarsi tira in ballo persino la tragedia del Vajont - superbonus, il solito scaricabarile di giorgetti: stavolta per giustificarsi tira in ballo persino la tragedia del Vajont - Pur di scaricare le responsabilità sul superbonus, Giancarlo giorgetti si avventura in azzardati paragoni con la tragedia del Vajont.

Detrazione crediti del superbonus in 10 anni, Giorgetti: "sarà l'obbligo" - Detrazione crediti del superbonus in 10 anni, giorgetti: "sarà l'obbligo" - Spalmare i crediti del superbonus in 10 anni sarà "un obbligo" e non più una possibilità. A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo giorgetti, dopo aver partecipato ai lavori della Commissio ...

"Come il Vajont". La soluzione di Giorgetti per il Superbonus: spalmarlo su dieci anni - "Come il Vajont". La soluzione di giorgetti per il superbonus: spalmarlo su dieci anni - Il ministro stoppa le richieste di deroghe e impone l'uso dei bonus su dieci anni anziché su quattro o cinque peer arginare l'effetto sui conti pubblici.