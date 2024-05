Borsa Hong Kong negativa - chiude a -0,90%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ladial ribasso per la seconda volta di fila sulle prese di beneficio alimentate dalla striscia di 10 sedute consecutive in territorio positivo: l'indice Hang Seng cede lo 0,90%, a 18.313,86 punti. Negativi anche i listini di Shanghai e di Shenzhen, i cui indici Composite hanno terminato gli scambi in flessione, rispettivamente, dello 0,61% e dell'1,33% a 3.128,48 e a 1.772,82 punti.