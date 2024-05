Non c’è pace per L’Isola dei Famosi! Il reality passa alla domenica

Se il Grande Fratello è ormai alle battute finali della sua 24ma edizione, tra qualche settimana, presumibilmente l’8 aprile prossimo, prenderà il via su Canale 5 “L’ ISOLA dei FAMOSI ”, il REALITY della sopravvivenza giunto ormai ALLA 18ma ...

Chiara Ferragni (Us Prime Video) Fase 2: vittimismo. Chiara Ferragni parla per la prima volta, in un’intervista al Corriere, da quando è scoppiato il Pandoro Gate e si difende alla sua maniera tra timidi mea culpa, qualche recriminazione e ...