PSG - futuro Luis Enrique? Al-Khelaifi sbotta | Ma che domanda è? Ma capisci di calcio?

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Le parole di Al-dopo l’eliminazione del PSG in Champions League e suldi: la sua reazione Con l’eliminazione del PSG in Champions League sono ricominciate a circolare le voci di un possibile esonero di, con Thiago Motta papabile sostituto. A fine partita, intervistato da Canal+, il presidente del club

Juventus, per Thiago Motta niente PSG. Al-Khelaifi: 'Resta Luis Enrique' - Juventus, per Thiago Motta niente PSG. Al-Khelaifi: 'Resta luis Enrique' - Emre Can: «Sono fiero di essere il capitano del Borussia, vogliamo vincere la finale di Champions». Le parole dell’ex Juve Emre Can, ex centrocampista della Juve, ai microfoni di Sky Sport ha commenta ...

Luis Enrique: «No creo que hayamos sido inferiores en ninguno de los dos partidos» - luis Enrique: «No creo que hayamos sido inferiores en ninguno de los dos partidos» - «Es la competición de las competiciones. Es evidente que nadie había descartado ni nadie había infravalorado al Dortmund, nadie que sepa de fútbol. Y en el caso de los entrenadores, mucho menos. Repit ...

Hostelocio: El futuro de la hostelería del ocio se debate en Torremolinos - Hostelocio: El futuro de la hostelería del ocio se debate en Torremolinos - En el Palacio de Congresos de esta ciudad costera, figuras prominentes como José luis Yzuel, presidente de Hostelería de ... indiscutible en la industria del ocio, preparada para el futuro con ...