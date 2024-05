Napoli - la situazione su Antonio Conte e alcuni obiettivi di mercato

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il prossimo tecnico del: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Non va dimenticato il nome didi cui si sono perse le tracce dopo il corteggiamento dei mesi passati.non pensa più di dover guadagnare gli ingaggi del passato, ha ridimensionato da tempo le sue richieste perché non vede l’ora di gettarsi nella mischia”. Ma il presidente… Ma De Laurentiis, dopo l’assalto di gennaio e qualche messaggio nei mesi scorsi, ha decisamente mollato la presa. ADL conosce però le condizioni diper accettare il. Se dovesse capire che è l’uomo giusto conosce a memoria il suo numero di telefono”. Il prossimodel: per Sudakov e Buongiorno… Il prossimo ...

Rino Foschi, ex ds del Napoli tra le altre, ha parlato a Radio CRC del futuro della Panchina azzurra: da Conte a Italiano Rino Foschi, ex ds del Napoli tra le altre, ha parlato a Radio CRC del futuro della Panchina azzurra: da Conte a Italiano. Le ...

IL MATTINO - Conte pronto a ridursi l'ingaggio per tornare, ma ADL ha mollato la presa - IL MATTINO - conte pronto a ridursi l'ingaggio per tornare, ma ADL ha mollato la presa - Il Mattino ha fatto il punto su Antonio conte, ex allenatore di Inter e Juventus tra le altre, e sull'interesse del napoli per lui: "Non va dimenticato il nome di Antonio conte di cui si sono perse le ...

Tasto stop per Antonio Conte: l'ex ct ancora senza squadra - Tasto stop per Antonio conte: l'ex ct ancora senza squadra - È da tutti considerato il miglior allenatore in circolazione ancora senza una panchina, eppure nessuno prova a prenderlo. Così tra Juve, ...

"Conte disposto ad abbassarsi l'ingaggio". ADL (per ora) ha mollato la presa - "conte disposto ad abbassarsi l'ingaggio". ADL (per ora) ha mollato la presa - Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, avrebbe mollato la presa per Antonio conte.