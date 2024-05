Argentina | ritorno di Di Maria potrebbe essere impedito dal narcoterrorismo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La possibilità che Angel Dichiuda la carriera inè diventata una questione di Stato. Dopo le minacce di morte nei confronti della sua, il calciatorenon ritornare in patria. “Ho parlato col padre di Didue o tre volte. Sono spaventati e li capisco. Si tratta dima confido che normalizzeremo la situazione, in 4 mesi gli omicidi sono scesi del 50%, spero che Dipossa tornare”, le parole di Patricia Bullrich, ministro per la Sicurezza. SportFace.

