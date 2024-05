Basket | Unahotels Reggio Emilia - Playoff punto di partenza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Undie non di arrivo. Questa deve essere la filosofia diche in questa stagione di LegaA ha alzato, sensibilmente, l’asticella delle prestazioni ponendo il proprio sguardo su orizzonti migliori e certamente più affascinanti. Dopo aver centrato la salvezza negli ultimi istanti dell’annata passata, i biancorossi si sono tolti la grande soddisfazione di conquistare iscudetto in questa stagione che ha regalato picchi di condizione importanti aglini. Insieme a Pistoia e Tortona, il roster di coach Dimitrios Priftis si candida al ruolo di “scheggia impazzita” di questo torneo di fine regular season. LegaA, le parole di Michele Vitali di...