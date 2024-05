(Di mercoledì 8 maggio 2024) Grazia Di Maggio racconta in esclusiva a IlGiornale.it la rapina subita nell'abitazione a Roma: "Non c'erano oggetti di grande valore, ma la sensazione di violazionemia privacy e sicurezza è stata profonda"

"Indignata". Furto nella casa della deputata di Fratelli d'Italia: cosa è accaduto - "indignata". furto nella casa della deputata di Fratelli d'Italia: cosa è accaduto - Aprire la porta di casa e trovare tutto a soqquadro. Un'esperienza terribile, segno che qualcuno ha fatto irruzione nella tua abitazione per compiere un furto. Nel giro di pochi secondi la mente ...

Spaccata in negozio. Razziati abiti griffati - Spaccata in negozio. Razziati abiti griffati - Abbigliamento di marca rubato da outlet a Milano: ladri infrangono vetrina e fuggono con abiti e scarpe di valore. Proprietario indignato per secondo furto in pochi mesi.

Furto a casa Cervi, uno schiaffo alla democrazia - furto a casa Cervi, uno schiaffo alla democrazia - La Festa della Liberazione a Casa Cervi di Gattatico, nel Reggiano, macchiata da un furto che rende amara una giornata trascorsa all’insegna della partecipazione e della democrazia. Uno sfregio per ch ...