Di nuovo sotto casa della ex dopo anni di minacce e insulti | arrestato per stalking

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Si era presentato davanti all’ingresso dell’abitazione dell’ex compagna, sostando sul pianerottolo e rivolgendolee pesanti, a voce e tramite messaggi vocali lasciati in segreteria: solo l’ultimo di una serie di episodi che la donna è stata costretta a subire neglie che l’hanno portata a denunciare nuovamente l’uomo ai carabinieri, facendo scattare l’arresto in flagranza per. I fatti risalgono alla tarda serata di venerdì 3 maggio quando un 47enne italiano residente a Brescia si è recato nella Bassa bergamasca approfittando di quella chiave del portone condominiale che non aveva mai restituito alla donna che, sola in, scossa e spaventata dalla sua presenza, ha immediatamente richiesto l’interventoCentrale Operativa...