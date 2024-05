Eccellenza Stangata sul Montefano dopo la semifinale play-off | 24 giornate di squalifica

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Mister Mariani e il suo vice Rossini puniti per 8, il portiere David per 4, 2 a Palmucci, una a testa a Bonacci e Postacchini: la mano pesante del giudice sportivola partita contro l’Urbinoaver letto il referto dell’arbitro Ferroni di Fermo. Punita anche la società (100 euro) e il presidente Stefano Bonacci (inibito fino al 21 maggio), 8 maggio 2024 – La mano pesantissima del giudice sportivo si è abbattuta sulla sconfitta per 1-4 contro l’Urbino in-off. Ieri, infatti, l’avv. Agnese Lazzaretti ha decretato le squalifiche per 8all’allenatore Nico Mariani e al suo vice-Samuele Rossini, di 4per il portiere Simone David e l’inibizione fino ...

Juventus, Fagioli ora vede la luce: in campo per l'ultima giornata dopo la lunga squalifica per scommesse - Juventus, Fagioli ora vede la luce: in campo per l'ultima giornata dopo la lunga squalifica per scommesse - Fagioli vede la luce in fondo al suo anno più buio. L'incubo delle scommesse, la rabbia e la vergogna hanno lasciato spazio alla voglia di tornare in campo. Il periodo di espiazione ...

Biden, 'non c'è posto in America per l'antisemitismo' - Biden, 'non c'è posto in America per l'antisemitismo' - "L'antisemitismo è un virus che muta e continua nel tempo". Lo ha detto Joe Biden in una cerimonia al Congresso in occasione delle giornate del ricordo dell'Olocausto. (ANSA) ...

Daniele Scardina, la rinascita dopo il malore e il coma: «Senza Dio sarei morto» - Daniele Scardina, la rinascita dopo il malore e il coma: «Senza Dio sarei morto» - «Senza Dio sarei morto. Devo ringraziare tutti coloro che mi stanno vicino in questo percorso che sto affrontando. È stato molto bello ed emozionante tornare a casa e poter ...