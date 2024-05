Weekend con visite guidate gratuite per Kid Pass Days e Festa della Mamma a Casa Bruschi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Arezzo, 8 maggio 2024 – Il prossimolaMuseo dell’Antiquariato Ivanospita, laboratori e percorsi inclusivi. Sabato alle ore 11 visita guidata gratuita in occasione del MeseBlu per l’autismo con l’Associazione ToscanAbile che propone un’esperienza turistica inclusiva condotta da un ragazzo dell’Associazione e da una guida del Centro Guide Arezzo e Provincia. Alle ore 16, iniziativa gratuita per il KidsDay, giornata nazionale dedicata a bambini e ragazzi. Si svolgerà “VIAGGIO NELL’ARTE. Dai continenti in un museo all’universo in una mostra”, un percorso dove i giovani visitatori diventano protagonisti di un tour fantastico alla ricerca dei cinque continenti. Dalle maschere africane, ai colorati ventagli cinesi, gli ...