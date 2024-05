(Di mercoledì 8 maggio 2024) Arezzo, 8 maggio 2024 – Dall’inizio del 2023 ad oggi sono state 32 le persone denunciate dal NucleoForestale di Arezzo, per un totale di 22 irregolarità di carattere penale per violazione del divieto di edificabilità nelle fasce di rispetto idraulico e per la realizzazione diin assenza di permesso a costruire. La provincia di Arezzo è spesso, come tutto il territorio nazionale, vittima di drammatici eventi correlati spesso a fenomeni meterologici avversi che evidenziano la particolare condizione di fragilità del territorio. Alla situazione già complessa si aggiungono il concatenarsi di eventi climatici impattanti, da una parte, e l’abusivismo edilizio, dall’altra, che concorrono ad accentuare le storiche condizioni di vulnerabilità del nostro territorio. Le aste fluviali del reticolo del Canale Maestro della Chiana sono state ...

Fiumi e corsi d’acqua aretini: controlli dei Carabinieri Forestali sulle opere a ridosso degli alvei - fiumi e corsi d’acqua aretini: controlli dei carabinieri Forestali sulle opere a ridosso degli alvei - I carabinieri Forestali hanno rilevato che in 80-90 anni sono ... L’ondata d’acqua ha generato dei veri e propri fiumi in piena nella sede stradale e, ad Arezzo, un uomo di 72 anni è stato travolto ...

Operazione antidroga a Corridonia. Un arresto per spaccio; una persona segnalata come assuntore - Operazione antidroga a Corridonia. Un arresto per spaccio; una persona segnalata come assuntore - I controlli si sono concentrati nelle località periferiche della cittadina a ridosso del fiume Chienti, individuate come zone talvolta frequentate da malintenzionati e/ o assuntori di droga ...

Corridonia, ventenne nascondeva tre etti e mezzo di droga in casa: arrestato - Corridonia, ventenne nascondeva tre etti e mezzo di droga in casa: arrestato - L’operazione è stata condotta da una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Corridonia che, nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 16, ha notato la presenza di una Fiat Punto con a bordo due ...