Clusone - bambina di 8 anni morta in incidente tra auto Feriti anche il fratello e la nonna

(Di mercoledì 8 maggio 2024)(Bergamo) – Tragedia nella notte a, in provincia di Bergamo. Unadi 8in unstradale tra duela notte scorsa sulla ex statale 671. L’allarme è scattato ieri notte, poco dopo le 22.30 di martedì 7 maggio, all’altezza di San Lorenzo di Rovetta. Stando alle prime informazioni l’impatto è stato frontale e molto violento. Dei due mezzi coinvolti non resta che un ammasso di lamiere. L’impatto ha coinvolto la Seat Ibiza su cui viaggiava la bimba (insieme alla– alla guida – e alpoco più grande) e una Bmw, con a bordo un uomo di 47e una donna di 60,gravemente. Da accertare cosa abbia portato al drammatico schianto. Come ...

