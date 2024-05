Vaccino Astra Zeneca ritirato | cos’è la trombosi e quali sono i suoi sintomi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Larappresenta una delle principali cause di morte e malattia nei paesi sviluppati, superando persino il cancro in termini di mortalità. Questa condizione medica si verifica quando un coagulo di sangue, noto come trombo, si forma in un vaso sanguigno, bloccando il flusso di sangue e causando danni potenzialmente gravi agli organi interessati. Che cos'è la? Il trombo è un aggregato di cellule del sangue (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine) che si intrappolano in una rete di proteine coagulanti. Questo processo può avvenire in qualsiasi vaso sanguigno, sia arterioso che venoso, e può portare a condizioni critiche come l'infarto del miocardio, l'ictus cerebrale e l'embolia polmonare. Quest'ultima si verifica quando un frammento del trombo, detto embolo, si stacca e viaggia fino ai polmoni, bloccando una o più arterie. Cause ...