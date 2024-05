Scosse tra Napoli e Pozzuoli - danneggiato stadio Maradona | chiude settore della curva B

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lodi Fuorigrotta tra le “vittime” del bradisismo. Le fortiregistrate ad aprile hanno infattil’anello inferioreB. Il comune diha deciso dirlo in vista dei lavori di ristrutturazione., ledanneggiano laB: il comunel’anello inferiore Ad anticipare la notizia è L'articolo Teleclubitalia.

Scosse di terremoto nei Campi Flegrei , in provincia di Napoli , la più forte di magnitudo 3.2: è in corso l'ennesimo sciame sismico , gente in strada

Kvara nel mirino del PSG: dopo Osimhen, i parigini puntano il georgiano. Il Napoli fissa un prezzo monstre – CorrSport - Kvara nel mirino del PSG: dopo Osimhen, i parigini puntano il georgiano. Il napoli fissa un prezzo monstre – CorrSport - Il PSG mette nel mirino Kvaratskhelia dopo Osimhen: Trattativa complessa, il napoli vuole blindarlo. napoli – Il Paris Saint-Germain, ancora scosso dall’eliminazione dalla Champions League, sta già ...

Bradisismo, problemi allo stadio Maradona: lavori urgenti in Curva B - Bradisismo, problemi allo stadio Maradona: lavori urgenti in Curva B - Danni anche allo stadio Maradona per il fenomeno bradisismico e dopo le continue scosse di terremoto delle ultime ore con lo sciame sismico ...

Geolier, venerdì in uscita il nuovo singolo dedicato a Maradona - Geolier, venerdì in uscita il nuovo singolo dedicato a Maradona - Geolier è pronto a tornare con nuova musica. Venerdì 10 maggio esce il nuovo singolo El pibe de oro. Il brano è un flusso continuo di parole incastonate tra loro che ci danno prova di come il rapper s ...