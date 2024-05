Zona retrocessione Serie A | cosa succede in caso di arrivo a pari punti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Con lo Scudetto già assegnato all'Inter, il campionato si avvia verso la fine con lo sguardo rivolto alla lotta Champions e a quella per la. Si profila un finale caldissimo nelle parti basse della classifica con sei squadre a cercare di evitare i due posti che valgono la discesa in...

La stagione negativa della famiglia De Laurentiis non accenna a terminare, anche oggi arriva un’altra pessima notizia. Una stagione da dimenticare per la famiglia De Laurentiis e in particolare per i club di proprietà, ovvero il Napoli e il Bari. ...

È il rossoblù genoano a festeggiare questa sera nel posticipo della 34a giornata della Serie A 2023-2024. Genoa batte Cagliari 3-0 in una partita che sostanzialmente non ha avuto storia. 3 punti che portano la formazione di mister Alberto Gilardino ...

Ultimi 90' di regular season in serie B. E ancora tanti verdetti attesissimi. Dopo il rtiorno in A del Parma (che ha già la certezza del primo posto) e le retrocessioni delle matricole Feralpisalò e L

Spareggio in gare di andata e ritorno, se le squadre a pari merito sono più di due si considera anche la classifica avulsa

Voi mi direte, qual'è il nesso Partendo dal presupposto che ho mal digerito questa società dal primo giorno per il discorso multiproprietà, oggi riflettevo sul cesso, come capita a tutti penso! Ho pe