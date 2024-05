Bolzano - grande incendio allo stabilimento Alpitronic | chiuso lo spazio aereo VIDEO

Incendio a Bolzano in sede Alpitronic: fiamme violentissime, evacuata una scuola. «Tenete le finestre chiuse» - Incendio a bolzano in sede Alpitronic: fiamme violentissime, evacuata una scuola. «Tenete le finestre chiuse» - Un grande incendio è scoppiato verso le 9.15 a bolzano nella zona artigianale Piani, nei pressi dei Magazzini generali. Un'enorme colonna di fumo si è alzata sulla città. Una scuola superiore che si ...

Vasto incendio a Bolzano, in fiamme l’Alpitronic. Evacuata una scuola, chiuso lo spazio aereo sulla città - Vasto incendio a bolzano, in fiamme l’Alpitronic. Evacuata una scuola, chiuso lo spazio aereo sulla città - Un grande incendio è scoppiato verso le 9.15 a bolzano , nella zona artigianale Piani, nei pressi dei Magazzini generali. In fiamme l’intero stabilimento ...

"Le Iene", 48 ore a New York con Rose Villain: il remake della scena di "Harry ti presento Sally" - "Le Iene", 48 ore a New York con Rose Villain: il remake della scena di "Harry ti presento Sally" - "Ero molto sola all’inizio" ha raccontato la cantante al programma di Italia 1. Il suo approdo a New York risale a quando aveva vent'anni per inseguire il grande sogno della musica. Nel corso ...