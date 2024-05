Traffico Roma del 08-05-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità porta Cavalleggeri via di Porta pertusa chiusure anche in Piazzale Gregorio VII sulle del mare per un incidente avvenuto questa mattina a senso unico alternato all’altezza di Tor di Valle di via dell’ippicaintenso sul lungotevere in Sassia su via di Torre Rossa all’altezza della Aurelia in centro questa mattina manifestazione dei tassisti in via Molise la con cui è prevista per il primo pomeriggio possibili chiusure in via Molise e in via di San Basilio in viale del Policlinico proseguono gli interventi sulle alberature tra piazza Fabrizio e viale dell’Università il tratto di strada è interdetto alla circolazione In collaborazione con Luce Verde infomobilità