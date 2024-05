Segurola | I giornalisti fingono di essere allenatori - ma sono deboli e sottomessi ai club

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Santiagoè uno dei decani del giornalismo sportivo spagnolo, come Alfredo Relaño. Si dice “mezzo in pensione”, ma è ancora uno degli opinionisti più influenti: scrive su La Vanguardia, As e Onda Cero. E ovviamente sul Paìs. E’ uno scrittore di calcio, nel suo senso più largo. “Ultimamente penso molto alla mia carriera e sento di aver fatto molte più cose sbagliate che giuste”, dice in una lunghissima intervista a El Mundo. E’ una bellissima conversazione sullo stato del giornalismo sportivo, tema che in Italia tralasciamo molto più che all’estero. Santiago: “Forse per carattere ho avuto pochissima vita sociale, nonstato molto interessato alla fama, non mi sento a mio agio negli eventi mondani e passo molto più tempo a pensare ai miei errori che ai miei successi. Con quella prospettiva sulla vita finisci per ...