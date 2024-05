Un chilo di esplosivo in casa a Lettere | 29enne arrestato

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Trovato undiin una. Si tratta di dieci ordigni non classificati. Intervenuti gli artificieri Trovato undi materiale. I carabinieri della stazione di Piano di Sorrento hannoper detenzione illegale di ordigni esplosivi T.D.R., unadigià noto alle forze dell’ordine. I militari hanno perquisito la sua abitazione e lì hanno rinvenuto e sequestrato dieci ordigni esplosivi non classificati per un peso complessivo di 1. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale di Napoli che hanno prima messo in sicurezza l’area e poi recuperato l’. ...

Lettere, in casa un chilo di esplosivo: arrestato 29enne - Lettere, in casa un chilo di esplosivo: arrestato 29enne - I militari hanno perquisito la sua abitazione e lì hanno rinvenuto e sequestrato 10 ordigni esplosivi non classificati per un peso complessivo di 1 chilo. Sono intervenuti ... l’area e poi recuperato ...

Viterbo: “Lady Rose” non fa più paura - Viterbo: “Lady Rose” non fa più paura - Ieri l’evacuazione di 36mila viterbesi, poi il disinnesco della bomba di via De Gasperi. Resa innocua è stata portata al poligono per svuotarla dell’esplosivo ...

Bomba da duemila chili in pieno centro a Viterbo, la tratta umbra interessata dallo stop ai treni - Bomba da duemila chili in pieno centro a Viterbo, la tratta umbra interessata dallo stop ai treni - La bomba, dal diametro di 76 cm, lunga 2.08 m e con uno spessore di 0.77 cm, contiene al suo interno oltre 1.300 kg di esplosivo. La bomba da 2.000 Kg è della tipologia più grande ed è la sesta ...