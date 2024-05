Francesco Benigno torna ad attaccare Vladimir Luxuria

Francesco Benigno , squalificato durante la sua avventura all' Isola dei Famosi , ha condiviso una foto in costume di Vladimir Luxuria , rivolgendosi a lei con il maschile.

Non ci sta Francesco Benigno. Dopo la sua espulsione da L'Isola arrivano nuove accuse e tira in ballo un altro naufrago L'articolo Francesco Benigno smuove nuove accuse e tira in ballo un naufrago: “Contro di me con il machete” proviene da Novella ...