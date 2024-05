Bolzano - spaventoso incendio nello stabilimento Alpitronic | scuole evacuat - allarme miasmi video

(Di mercoledì 8 maggio 2024)e paura adove da questa mattina è in fiamme l’interodell’, leader mondiale delle colonne di ricarica per auto elettriche, in via di Mezzo ai Piani. Il rogo è scoppiato in una zona nella quale sono in corso lavori di ristrutturazione e si è velocemente allargato. Per il momento non risultano feriti o vittime. E’ stato chiuso lo spazio aereo sulla città. Diverse unità dei pompieri del corpo permanente e dei volontari della zona sono sul posto. La scuola nelle vicinanze è stataa per precauzione e lo spazio aereo sopra la città è stato chiuso. Le fiamme sembrano essersi originate nella zona dell’azienda dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione e si sono rapidamente diffuse. Nonostante l’estensione dell’, al momento non ...

