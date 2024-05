Cerca la sua ex con un coltello - arrestato a Torre del Greco

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Non rispetta il divieto di avvicinamento ela sua ex brandendo un. Lei era già in caserma adelNon rispetta il divieto di avvicinamento ela ex brandendo un. Il fatto è avvenuto adeled è sovrapponibile con quello ben più tragico avvenuto a Varese, dove un ex avvocato ha sfregiato la sua ex compagna e ha ucciso il suocero. Il divieto di avvicinamento non avrebbe impedito la tragedia. Allo stesso modo adelun 60enne, nonostate il divieto di avvicinamento imposto dal Tribunale diAnnunziata, ha prima contattato la sua ex moglie e poi l’ha minacciata di morte. In questo caso la vittima non si è lasciata intimorire: è ...