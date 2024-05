Dalle gare di Fomula E alle auto di serie L' Intervista esclusiva con Florian Modlinger di Porsche

Aayden Gallagher è un Atleta transgender nato uomo oltre che una studentessa della 10a elementare della McDaniel High School. Fino a qui tutti normale, se non fosse per un piccolo dettaglio: la Gallagher ha partecipato alla Sherwood Need For Speed ...

Campione per sempre. Portonovo di Medicina, paese natale di Giacomino Bulgarelli , ospita un torneo intitolato alla memoria del numero 8 per antonomasia della storia rossoblù. Uno degli eroi del 1964. In questa edizione, oltre alla memoria di Giacomo ...

L'Unieuro schianta Vigevano anche in Gara 2: il 10 al PalaElachem può chiudere la serie - L'Unieuro schianta Vigevano anche in Gara 2: il 10 al PalaElachem può chiudere la serie - La squadra biancorossa impone subito il proprio ritmo alla sfida e la conduce in porto con un netto 84-69. Johnson protagonista infortunio per Pollone ...

A Foggia torna la gara 'Il meticcio più bello' - A Foggia torna la gara 'Il meticcio più bello' - Torna ‘Il meticcio più bello’. Organizzata dall’associazione ‘Guerrieri con la Coda’ e NITA - Corpo Bandistico Città di Foggia con il patrocinio del Comune, la terza edizione dell’evento foggiano ...

Dalle minors fino alla Serie A, ora Luca Gandini si ritira: «È stato bello, Dinamo» - dalle minors fino alla Serie A, ora Luca Gandini si ritira: «È stato bello, Dinamo» - Per il 38enne centro triestino la gara vinta con Reggio Emilia è stata l’ultima in carriera. «Sassari io e la mia famiglia siamo stati benissimo per 4 anni e vorremmo restare». «Tra i ricordi più bell ...