Omicidio Laura Ziliani - le figlie e Mirto Milani condannati all’ergastolo fanno ricorso in appello

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Si torna in aula per il delitto dell’ex vigilessa di Temù uccisa nel maggio 2021. Per la sua morte sono statiall'ergastolo le duePaola e Silvia Zani e il fidanzato di quest'ultima

Sono state rese note le motivazioni della sentenza di condanna all’ ergastolo per Paola, Silvia Zani e Mirto Milani , i tre imputati accusati dell’ Omicidio di Laura Ziliani , la vigilessa di Temù prima stordita con delle benzodiazepine e poi soffocata ...

Rezzato, truffatori in azione: anziana derubata da finti operai - Rezzato, truffatori in azione: anziana derubata da finti operai - I due truffatori si sono presentati alla sua porta, pare la attendessero al cancello, spacciandosi per operai incaricati di verificare una perdita di acqua ...

Omicidio Ziliani, le figlie e Mirto fanno ricorso in appello contro l’ergastolo - Omicidio Ziliani, le figlie e mirto fanno ricorso in appello contro l’ergastolo - L'omicidio avvenne nella notte tra il 7 e l'8 maggio del 2021. Le due sorelle e il fidanzato della maggiore drogarono Ziliani farcendo di benzodiazepine la torta preparata per la festa della mamma. Po ...

Quanto ti piace MYmovies.it - Quanto ti piace MYmovies.it - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili ...