Da uomini dell’emergenza a repressori della libertà Chi sono davvero i dittatori?

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ciparole che sentiamo con tale frequenza da non porci più la questione di quale sia il loro significato, finché a un certo punto non succede qualcosa per cui può essere utile comprenderle a fondo, perché come tutto hanno un peso che può influire nella vita, come nella diplomazia. Una di queste parole è “dittatore”, usata nei libri di storia, nei discorsi politici, a destra e a manca ma che, come abbiamo visto, quando Mario Draghi l’ha usata in relazione al presidente turco Recep Tayyip Erdogan è scoppiato un caso, con tutte le sue conseguenze. Non staremo qui a fare l’esegesi sull’ordinamento statale turco, sul ruolo di Erdogan e sull’opportunità per Draghi di parlare in questi termini, ma partendo da questo episodio proveremo a riflettere su un’altra questione: come si è evoluto nel tempo il concetto di “dittatore”. Oggi, nel mondo, secondo il “Democracy Index”, ...