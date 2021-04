Borsa: apertura Wall Street, Dj - 0,24%, Nasdaq - 0,48% (Di martedì 13 aprile 2021) Wall Street apre debole. Il Dow Jones perde lo 0,24% a 33.663,02 punti, il Nasdaq sale dello 0,48% a 13.914,75 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,02% a 4.127,93 punti. . 13 aprile 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021)apre debole. Il Dow Jones perde lo 0,24% a 33.663,02 punti, ilsale dello 0,48% a 13.914,75 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,02% a 4.127,93 punti. . 13 aprile 2021

