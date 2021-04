In arrivo domani 360mila dosi di vaccino: anche il primo lotto Johnson&Johnson (Di lunedì 12 aprile 2021) È previsto per domani l'arrivo di 360mila dosi di vaccino anti - Covid nell'hub della Difesa a Pratica di Mare, che saranno poi distribuite alle Regioni. Poco più della metà (184.800) riguardano il ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 aprile 2021) È previsto perl'didianti - Covid nell'hub della Difesa a Pratica di Mare, che saranno poi distribuite alle Regioni. Poco più della metà (184.800) riguardano il ...

