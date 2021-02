Simboli satanici sulle monete dell’Euro? Ecco cosa significano

Leggi su android-news.eu

(Di venerdì 26 febbraio 2021) L’articolo di oggi è diverso dal solito. Infatti parleremo sempre di numismatica ma in maniera completamente diversa da come lo facciamo quotidianamente. Andiamo a vedere, così come avrai già capito dal titolo,sono i. A lanciare l’inchiesta è stato il noto giornale Fanpage che ha sottolineato comeda uno e due euro via rappresentato il numero della Bestia. Il 666 infatti sembra essere visibile su questeed ora andremo a vedere realmente disi tratta. Questo viene composto dalle sei stelle in alto, dalle sei stelle in basso ed infine da sei linee verticali che le collegano. Secondo alcuni esperti, queste rappresenterebbero il numero “666”. La stessa ...