Thomas muore a 44 anni per melanoma scambiato per una banale gengivite

(Di mercoledì 1 maggio 2024)Nuovo è morto a 44. Era malato di tumore:. Ma per nove mesi il suo dentista non se ne è accorto. Per lui altro non era che una lesione dovuta alla scarsa igiene orale. Una storia per la quale la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio dell’odontoiatra con l’accusa di omicidio colposo e, ora, sarà il giudice a stabilire se ci sia un nesso tra le presunte condotte omissive del dentista e il decesso del paziente., secondo l’accusa, avrebbe passato 9 mesi a curare unaal posto del. Nonostante l’igienista avesse riportato nella cartella medica che il paziente fosse a rischio tumore dal 4 aprile 2018 sino al gennaio 2019 l’odontoiatra non avrebbe approfondito la questione. Nel 2019 poi si sarebbe deciso a procedere con degli esami ...

(Adnkronos) – "C'è molta attesa" per i risultati che emergeranno dai test in corso sul vaccino a mRna personalizzato contro il melanoma , cioè costruito su misura per il tumore del singolo paziente. Anche il Regno Unito sta trattando i suoi primi pazienti. "La notizia riportata in Uk" racconta "del ... Leggi su (periodicodaily)

