Brighton - troppi infortuni | la mega offerta all’Eintracht per il capo dello staff medico

Non poteva che essere un club all’avanguardia come il Brighton a versare 250mila euro nelle casse dell’Eintracht Francoforte, non per acquistare un giocatore bensì un medico. Il club di Tony Bloom si è infatti assicurato, a partire dal prossimo 1° luglio, le prestazioni di Florian Pfab, 48 anni, ...

Leggi su (sportface)