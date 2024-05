Garfield - il ritorno in sala del cinico gattone | chi graffia questa volta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024)torna al cinema. Oggi è la giornata che segnerà, a tredici anni dall'ultima, il quartosul grande schermo delrosso più affamato e goloso (soprattutto di lasagne) che si possa immaginare.: una missione gustosa sarà il titolo di questo capitolo della saga animata dell'amatissimo fumetto nato nel 1978 dalla fantasia di Jim Davis.: una missione gustosa è diretto dal regista americano Mark Dindal per Sony Pictures. Chris Patt ha prestato la voce al protagonista nella versione originale in inglese e Samuel L.Jackson a Vic, il padre randagio diche inoccasione coinvolgerà il figlio e l'amico di sempre, il cagnolino Odie in una rapina particolarmente avventurosa. Nel cast anche Hannah ...