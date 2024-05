(Di mercoledì 1 maggio 2024) Bagno a Ripoli (Firenze), 1 maggio 2024 - “L’dellaofnella valle di Rimezzano, così come previsto, non è compatibile con l’idea di sviluppo del nostro territorio che vogliamo portare avanti nei prossimi 5 anni. Se sarò, lavoreremo ad un’alternativa che riduca il consumo di suolo, a vantaggio del recupero di edifici inutilizzati”. L’aspirante primo cittadino per la coalizione di centrosinistra Francescoanticipa ciò che dirà il 9 maggio al Crc di Antella all’incontro tra candidatiorganizzato dal comitato spontaneo che vuole fermare ildidel plesso scolastico sulla Valle di Rimezzano. Ilprevede l’ ...

Ampliamento international school of Florence. Pignotti: "Se sindaco, cambio il progetto" - Il candidato Pd e centrosinistra contrario all'attuale prospettiva di un nuovo edificio di 12 mila metri quadri della scuola internazionale a Bagno a Ripoli. "Non è compatibile con l'idea di sviluppo ...

Leggi su (lanazione)

QS Ranking classifica l’international Online MBA di Rome Business school per la prima volta nella top 3 in Italia e 23° in Europa - Rome Business school per la prima volta nella top 3 in Italia insieme a Polimi Graduate school of Management e Bologna Business school nel QS World University Ranking. L’international Online MBA di ...

Leggi su (informazione)

Polimi Graduate school prima al mondo per qualità dei docenti e dell’insegnamento - In classifica generale la Business school, parte integrante della school of Management del Politecnico di Milano, si posiziona quinta nell'area Europa, Medio Oriente, Africa e ottava a livello mondial ...

Leggi su (ilsole24ore)