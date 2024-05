Varenna - invasione di turisti sul lago di Como | È diventato un problema di sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024)(Lecco), 1 maggio 2024 – Overtourism suldi. I paesi che si affacciano sulla sponda lecchese deldisono invasi da“mordi e fuggi”: arrivano al mattino, visitano i centri rivieraschi e poi alla sera tornano a casa. Si tratta di una vera e propria migrazione di massa che si ripete ogni week end e tutti i giorni festivi, come durante i ponti del 25 Aprile e del Primo Maggio, e che coinvolge tutti i paesi sul ramo lecchese del Lario: da Lecco a Colico, passando per Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Lierna,, Perledo, Bellano, Dervio e Dorio. Non c'è letteralmente lo spazio fisico per accogliere tutti i visitatori e non ci sono nemmeno sufficienti infrastrutture né un servizio di trasporto pubblico adeguato. Mancano sia ...