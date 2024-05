(Di mercoledì 1 maggio 2024) Anche in Francia ci si sta rendendo conto che l'Europa ha un serio problema con l', in un processo che non ha nulla a che vedere con l'integrazione

L’amministrazione statunitense ha annunciato la propria volontà di imporre sanzioni contro le Israeli Defense Forces per la prima volta nella loro storia, e in particolare contro il battaglione Netza Yehuda, un’unità composta da reclute ultraortodosse e religiose nazionaliste ebree accusata di ... Leggi su (formiche)

"vogliono imporre la sharia". L'allarme del premier francese contro l'islamizzazione - E l'Italia Preda delle ideologie che vogliono introdurre la legge islamica nelle scuole, tra cibo halal e chiusure per il Ramadan, non è sicuramente in una condizione migliore rispetto a Francia e ...

Leggi su (ilgiornale)

Bianca Berlinguer e il messaggio a Franco Di Mare: «I problemi del passato non contano più. Ti abbracciamo forte» - «Il passato non conta più, vogliamo mandare un abbraccia Franco di Mare». Così Bianca Berlinguer depone l'ascia "di guerra" e saluta il suo ex direttore ...

Leggi su (leggo)

Vannacci, da «Mussolini è uno statista alle scuole separate per i disabili»: la sua candidatura spacca la Lega - Mi batterò alle elezioni Europee, perché la Lega possa fare un risultato importante, anche grazie a chi comprende che bisogna combattere la dittatura delle minoranze che vogliono imporre adozioni ...

Leggi su (leggo)