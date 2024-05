Traffico Roma del 01-05-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione per trovati in studio Stefano Baiocchi Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulle principali strade dell’ hinterland capitolino nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare consolari al Circo Massimo in pieno svolgimento il concertone organizzato da CGIL CISL e UIL concertone del Primo Maggio decine di migliaia gli spettatori presenti altrettanti che non ad aprire in queste ore verso la Grande arenana Nonostante la pioggia chiusura interdizione al transito interessano l’area che si estende tra il Palatino è il Celio e tre Rioni San Saba e Aventino la kermesse musicale andrà avanti fino a mezzanotte potenziato il servizio delle metropolitane servizio che si protrarrà sino a 1:30 mentre alle ore 21 scatterà la chiusura della stazione di Massimo per cui treni transiteranno senza fermare stazioni ...