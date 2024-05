Cremonese-Pisa 2-1 - Aquilani | L' arbitro ha chiesto scusa per la punizion - ma non ha cambiato decisione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024), 1 maggio 2025 - I protagonisti del match di oggi hanno parlato in sala stampa per commentare la sconfitta dela Cremona. A parlare il tecnico Albertoe i calciatori nerazzurri Esteves e Canestrelli.: "Abbiamo regalato il primo gol su rigore e potevamo evitarlo. Andare sotto è complesso, specialmente contro una squadra forte e con giocatori forti. Il minimo errore in queste partite può risultare decisivo. Dopo il pareggio avevamo anche avuto l'opportunità di vincere. Nel finale l'ha ammesso di aver sbagliato, però non hala. Abbiamoqualcosa prima di questa partita, volevamo dare spazio a chi si allena sempre e al massimo. Certo, mi aspettavo meno timidezza, ma prima del rigore non ...