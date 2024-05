Morti in strada - piaga in espansione | servono interventi urgenti per riaffermare sicurezza e responsabilità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La perdita di due giovani carabinieri in servizio in un tragico incidentele, solleva interrogativi cruciali sulladelle nostre strade e sullao nondi coloro che le percorrono ignorando la vita degli altri. Laè un luogo di transito, un’arteria vitale per la nostra società, dove tutti hanno il sacrosanto diritto di muoversi in, che sia a piedi o a bordo di un veicolo, con la ferma aspettativa di poter fare ritorno a casa incolumi. Tuttavia, questa sacralità viene profanata da individui che, animati da un’arroganza spregiudicata, e spesso influenzati da sostanze stupefacenti e alcol, trasformano lain un campo di battaglia, disprezzando la vita altrui. È un atto di pura malvagità, un crimine contro ...