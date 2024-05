L’ex sacerdote Alphonse riapre il più antico negozio di alimentari d’Italia

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Monteleone di Spoleto (Perugia), 1 maggio 2024 – Ha appena riaperto il piùdid'Italia, che si trova in Umbria. Grazie a un ex, che ha scelto un giorno simbolicamente importante per l'avvio dell'attività, proprio il primo maggio. Accade a Monteleone di Spoleto, borgo umbro di 500 anime o poche più in provincia di Perugia. Dove è stato riaperto il bandone di quello che, secondo quanto avevano potuto ricostruire i vecchi proprietari, risulta essere il piùdidell’intero territorio nazionale. È dunque a Monteleone di Spoleto cheUwemeye ha rilevato la storica attività della famiglia Jachetti, avviata addirittura nel lontano 1832. Girolamo, detto Jimmi, era stato l'ultimo Jachetti a ...

