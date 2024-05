Marsiglia Gasset | É da lunedì che pensiamo solo all’Atalanta - sono i più forti tra le quattro rimaste

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Le parole di Jean-Louis, tecnico dell’Olympique, in vista delle semifinale di Europa League contro l’Atalanta Jean-Louisha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di Europa League tra Olympiquee Atalanta. Di seguito le sue parole. PREPARAZIONE – «Già daabbiamo pensato soltanto. Per quanto riguarda gli infortunati