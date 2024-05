LIVE Classica di Francoforte 2024 in DIRETTA | continui attacchi a 70 km dall’arrivo Molto bene Ciccone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Scatto di Luca Vergallito! 15.33 Si rialza ora Rafferty, che aveva meno di 5 secondi di vantaggio dopo gli ultimi. 15.32 Mancano 70 km all’arrivo. 15.31 Nuovo scatto di un uomo della UAE Team Emirates. 15.30 Proviamo a fare chiarezza sulla situazione in corsa. In testa c’è Darren Rafferty (EF Education -EasyPost) che ha una quindicina di secondi sul gruppo, composto da una trentina di atleti. Non è chiara né la composizione del gruppo né il ritardo dell’altra metà del plotone, dove dovrebbero esserci gli uomini più veloci. 15.29 Strada che ora tornerà leggermente a salire per meno di una decina di chilometri. Non si tratta però di una salita ufficiale. 15.28fino a questo momento Giulio, che quest’oggi è al ...