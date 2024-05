Schira | Manna sta lavorando per il Napoli - Meluso verso l’adddio Ecco quando sarà presentato il nuovo allenatore

(Di mercoledì 1 maggio 2024)ilDS del, conl’addio. Per l’si attende fine maggio, con Conte favorito su Pioli, Sarri e De Zerbi. Il mercato deldelinea sempre più i suoi contorni in vista della prossima stagione. Secondo le indiscrezioni del giornalista Nicolòildirettore sportivo mentre per la panchina bisognerà attendere ancora qualche settimana con Conte che rimane il nome più affascinante.DS,l’Addio “Non ci sono dubbi, manca solo l’ufficialità” ha dichiaratoin merito all’arrivo didalla ...

Manna sarà il nuovo DS del napoli, con meluso verso l'addio. Per l'allenatore si attende fine maggio, Conte favorito su Pioli.

Mauro meluso dirà addio al napoli a fine stagione. Entro il 30 aprile avrebbe potuto esercitare opzione del rinnovo del DS

L'esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato della strategia del napoli in vista della prossima sessione di calciomercato estiva.

